Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михаил Филиппов - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Александрович
    Фамилия Филиппов
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал (мол) 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2015 77' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    20.11.2015 89' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    07.11.2015 68' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    31.10.2015 1' -56' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    23.10.2015 76' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
    16.10.2015 58' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    02.10.2015 46' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    26.09.2015 70' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    21.09.2015 89' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    13.09.2015 1' -32' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    28.08.2015 52' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    21.08.2015 54' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    80'
    08.08.2015 62' -73' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    • Читайте нас: 
    11