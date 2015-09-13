Михаил Филиппов - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Филиппов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Филиппов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2015
|77' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|20.11.2015
|89' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|07.11.2015
|68' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|31.10.2015
|1' -56'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|23.10.2015
|76' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|16.10.2015
|58' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|02.10.2015
|46' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|26.09.2015
|70' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|21.09.2015
|89' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|13.09.2015
|1' -32'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|28.08.2015
|52' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.08.2015
|54' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|80'
|08.08.2015
|62' -73'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)