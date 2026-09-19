Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Владлен Бабаев - статистика

Тюмень
16 октября 1996 (29)
#11 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 46'
19'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Тюмень
5 : 2
05.09.2026
Динамо-2
64' - 90'
85'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Тюмень
5 : 0
30.08.2026
Иртыш
73' - 90'
82'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
13
5
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Тюмень
1 : 2
16.05.2026
Динамо Бр
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Тюмень
7 : 2
02.05.2026
Динамо-2
1' - 79'
20, 50, 54'
36, 65'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо Вл
1 : 0
25.04.2026
Тюмень
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Тюмень
2 : 1
18.04.2026
Кубань
1' - 82'
39'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Тюмень
1 : 1
11.04.2026
Зенит-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
05.04.2026
Тюмень
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Тюмень
1 : 1
01.04.2026
Динамо Киров
1' - 90'
54'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Тюмень
3 : 1
21.03.2026
Динамо Ставрополь
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо-2
2 : 1
14.03.2026
Тюмень
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Тюмень
1 : 1
07.03.2026
Динамо Вл
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Алания
1 : 0
28.02.2026
Тюмень
1' - 60'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
4
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+