Никита Ковалев - статистика
#69 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ковалев
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ковалев
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|13
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.05.2017
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|30.04.2017
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|60'
|24.04.2017
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.04.2017
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|14.04.2017
|1' -46'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19'
|08.04.2017
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.12.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|67'
|30.11.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.11.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|90'
|17.11.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.09.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|06.08.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|20'
|29.07.2016
|1' -70'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)