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    Никита Ковалев - статистика

    #69 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Александрович
    Фамилия Ковалев
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 марта 1996 (26 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 13 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.05.2017 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 3:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    30.04.2017 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    60'
    24.04.2017 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Уфа (мол) (Уфа)
    21.04.2017 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    14.04.2017 1' -46' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19'
    08.04.2017 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.12.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:4 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    67'
    30.11.2016 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.11.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    90'
    17.11.2016 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    09.09.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    06.08.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    20'
    29.07.2016 1' -70' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
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