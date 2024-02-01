Введите ваш ник на сайте
Денис Анисимов - трансферы

БроукБойз
23 февраля 1996 (29), Саратов
#96 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.02.24 / -
Динамо Киров
БроукБойз
?
18.08.23 / 01.02.24
Текстильщик
Динамо Киров
Свободный агент
04.07.23 / 18.08.23
Сокол
Текстильщик
Свободный агент
09.07.18 / 04.07.23
Казанка
Сокол
Свободный агент
01.07.17 / 09.07.18
Витязь
Казанка
Свободный агент
19.07.16 / 01.07.17
Локомотив (мол)
Витязь
Свободный агент
18+
