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Дания. Суперлига
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Нордшелланд
Петер Анкерсен
Трансферы
€ 100 тыс
Петер Анкерсен - трансферы
Нордшелланд
22 сентября 1990 (36), Эсбьерг
#2 | Защитник
180 см
Дания
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.24 / 30.06.27
Копенгаген
Нордшелланд
Свободный агент
26.09.20 / 01.07.24
Дженоа
Копенгаген
?
02.09.19 / 26.09.20
Копенгаген
Дженоа
1 млн €
01.07.16 / 02.09.19
Зальцбург
Копенгаген
1,50 млн €
01.07.15 / 30.06.16
Зальцбург
Копенгаген
Аренда
01.07.14 / 01.07.16
Эсбьерг
Зальцбург
2,50 млн €
17.08.12 / 01.07.14
Русенборг
Эсбьерг
Свободный агент
01.07.10 / 01.07.11
Эсбьерг
Вайле
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