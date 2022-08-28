Петер Анкерсен - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Анкерсен
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эсбьерг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Анкерсен
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эсбьерг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Копенгаген
|7:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|07.08.2022
|73' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.07.2022
|1' -60'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|58' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)