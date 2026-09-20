Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Дания. Суперлига 2025/2026 Дания. Суперлига 2024/2025 Дания. Суперлига 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Дания. Суперлига 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Дания. Суперлига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Дания. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Дания. Плей-офф 2018/2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Дания. Плей-офф 2017/2018 Дания. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013