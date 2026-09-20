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Дания. Суперлига
Команды
Нордшелланд
Петер Анкерсен
Статистика
€ 100 тыс
Петер Анкерсен - статистика
Нордшелланд
22 сентября 1990 (36), Эсбьерг
#2 | Защитник
180 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
4 : 1
20.09.2026
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 1
30.08.2026
Брондбю
1' - 90'
82'
Лига конференций, 4 раунд
Санкт-Галлен
2 : 3
27.08.2026
Нордшелланд
1' - 90'
74'
Статистика по турнирам
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Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нордшелланд
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
4 : 1
20.09.2026
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 1
30.08.2026
Брондбю
1' - 90'
82'
Дания. Суперлига, 5 тур
Сендерийск
0 : 3
23.08.2026
Нордшелланд
85' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Нордшелланд
1 : 0
16.08.2026
Силькеборг
1' - 90'
80'
Дания. Суперлига, 2 тур
Нордшелланд
1 : 0
02.08.2026
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Хорсенс
1 : 1
26.07.2026
Нордшелланд
1' - 90'
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