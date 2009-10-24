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    Дориан Бюлюкбаши - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Дориан
    Фамилия Бюлюкбаши
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 августа 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 15 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.03.2010 1' -38' Днепр (Днепр) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    20.03.2010 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 0:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    13.03.2010 47' -90' Черноморец (Одесса) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    07.03.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Таврия (Симферополь)
    27.02.2010 46' -61' Динамо (Киев) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    13.12.2009 1' -66' Кривбасс (Кривой Рог) 1:3 Металлург (Запорожье)
    06.12.2009 1' -82' Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Шахтер (Донецк)
    28.11.2009 66' -90' Говерла (Ужгород) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    22.11.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:2 Карпаты (Львов)
    24.10.2009 66' -90' Арсенал (Киев) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    17.10.2009 86' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 4:0 Заря (Луганск)
    03.10.2009 78' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    29.08.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Мариуполь (Мариуполь)
    01.08.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:3 Динамо (Киев)
    63'
    26.07.2009 1' -90' Металлург (Запорожье) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.07.2009 1' -90' Шахтер (Донецк) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
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