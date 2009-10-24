|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|15
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.03.2010
|1' -38'
|Днепр (Днепр)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|20.03.2010
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|13.03.2010
|47' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|07.03.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|27.02.2010
|46' -61'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|13.12.2009
|1' -66'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Металлург (Запорожье)
|06.12.2009
|1' -82'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|28.11.2009
|66' -90'
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|22.11.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Карпаты (Львов)
|24.10.2009
|66' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|17.10.2009
|86' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|4:0
|Заря (Луганск)
|03.10.2009
|78' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|29.08.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|01.08.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Динамо (Киев)
|63'
|26.07.2009
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.07.2009
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)