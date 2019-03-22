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    Давид Тюрпель - статистика

    #4 | Нападающий
    Имя Давид
    Фамилия Тюрпель
    Команда Дюделанж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 октября 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 5 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2019 1' -90' Люксембург 0:2 Португалия
    14.11.2019 Был в запасе Сербия 3:2 Люксембург
    75'
    11.10.2019 1' -90' Португалия 3:0 Люксембург
    10.09.2019 Был в запасе Люксембург 1:3 Сербия
    66'
    10.06.2019 Был в запасе Украина 1:0 Люксембург
    07.06.2019 1' -67' Литва 1:1 Люксембург
    25.03.2019 1' -90' Люксембург 1:2 Украина
    34'
    22.03.2019 78' -90' Люксембург 2:1 Литва
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