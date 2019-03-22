Давид Тюрпель - статистика
#4 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Тюрпель
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1992 (30 лет)
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Тюрпель
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|5
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2019
|1' -90'
|Люксембург
|0:2
|Португалия
|14.11.2019
|Был в запасе
|Сербия
|3:2
|Люксембург
|75'
|11.10.2019
|1' -90'
|Португалия
|3:0
|Люксембург
|10.09.2019
|Был в запасе
|Люксембург
|1:3
|Сербия
|66'
|10.06.2019
|Был в запасе
|Украина
|1:0
|Люксембург
|07.06.2019
|1' -67'
|Литва
|1:1
|Люксембург
|25.03.2019
|1' -90'
|Люксембург
|1:2
|Украина
|34'
|22.03.2019
|78' -90'
|Люксембург
|2:1
|Литва