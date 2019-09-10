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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Люксембург - Сербия
Люксембург - Сербия: обзор матча 10 сентября 2019
Люксембург
10.09.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 6 тур
1 : 3
Завершен
Сербия
66'
Д. Тюрпель
36'
А. Митрович
55'
Н. Радоньич
78'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Сербия
78'
ГОЛ! 1:3!
А. Митрович
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 1:2!
Д. Тюрпель
66'
56'
Желтая карточка
У. Спайич
55'
ГОЛ! 0:2!
Н. Радоньич
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
53'
Желтая карточка
А. Коларов
Желтая карточка
Л. Баррейро
37'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
А. Коларов
Желтая карточка
М. Джон Девилье
32'
29'
Желтая карточка
А. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
11
Венсан Тиль
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Никола Максимович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
4
Александар Коларов
ЦЗ
23
Александар Катай
ЛВ
4
Лука Миливойевич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
0
Борис Радунович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
0
Марко Гобельич
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Неманья Матич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
22
Дарко Лазович
ЦФ
2-5-1-2
1
Морис
2
Шано
13
Карлсон
21
Тилль
16
Баррейро
18
Янс
10
Синани
7
Жерсон
11
Тиль
21
Девилье
10
Родригес
4-3-2-1
1
Дмитрович
2
Рукавина
24
Спайич
4
Коларов
19
Максимович
4
Миливойевич
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
22
Льяич
23
Катай
9
Митрович
Остались в запасе
Люксембург
Сербия
12
Ральф Шон
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
1
Предраг Райкович
ВР
0
Борис Радунович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
0
Марко Гобельич
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
21
Неманья Матич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
11
Филип Костич
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
0
Борис Радунович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
0
Марко Гобельич
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
21
Неманья Матич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
11
Филип Костич
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Велько Паунович
Статистика матча Люксембург - Сербия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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