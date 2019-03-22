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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Люксембург - Литва
Люксембург - Литва: обзор матча 22 марта 2019
Люксембург
22.03.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Литва
45'
Л. Баррейро
55'
Ж. Родригес
14'
Ф. Черных
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Литва
86'
Желтая карточка
Н. Вальскис
Желтая карточка
Д. Синани
86'
Замена
Д. Тюрпель
️️️️
В. Тиль
78'
Желтая карточка
Д. Карлсон
70'
Замена
Д. Синани
️️️️
Л. Баррейро
67'
61'
Замена
Н. Вальскис
️️️️
Д. Петравичюс
Замена
С. Бенси
️️️️
Д. Да Мота
59'
56'
Замена
А. Зулпа
️️️️
А. Новиковас
ГОЛ! 2:1!
Ж. Родригес
Пас отдал
В. Тиль
55'
45'
+1
Желтая карточка
С. Миколюнас
ГОЛ! 1:1!
Л. Баррейро
Пас отдал
В. Тиль
45'
Желтая карточка
К. Мартинс
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Черных
Пас отдал
С. Миколюнас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
16
Леандро Баррейро
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
20
Андриус Барткус
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
2-1-5-2
1
Морис
2
Шано
13
Карлсон
8
Мартинс
21
Тилль
7
Жерсон
11
Тиль
18
Янс
16
Баррейро
10
Родригес
9
Да Мота
3-2-3-1
1
Шеткус
23
Баравикас
0
Янкаускас
5
Славицкас
13
Миколюнас
2
Климавичус
23
Петравичюс
11
Новиковас
14
Сливка
10
Черных
16
Баррейро
10
Синани
10
Синани
16
Баррейро
11
Тиль
20
Тюрпель
20
Тюрпель
11
Тиль
9
Да Мота
11
Бенси
11
Бенси
9
Да Мота
23
Петравичюс
19
Вальскис
19
Вальскис
23
Петравичюс
11
Новиковас
7
Зулпа
7
Зулпа
11
Новиковас
Остались в запасе
Люксембург
Литва
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
20
Андриус Барткус
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Остались в запасе
20
Андриус Барткус
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Люксембург - Литва
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Жози Бартель
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