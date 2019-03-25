Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Люксембург - Украина
Люксембург - Украина: обзор матча 25 марта 2019
Люксембург
25.03.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Украина
34'
Д. Тюрпель
40'
В. Цыганков
90+3'
Ж. Родригес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Украина
Желтая карточка
Д. Карлсон
90'
+3
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ж. Родригес
64'
Желтая карточка
Б. Бутко
Желтая карточка
К. Мальже
62'
Желтая карточка
М. Шано
52'
49'
Желтая карточка
Н. Бурда
Желтая карточка
Л. Баррейро
45'
40'
ГОЛ! 1:1!
В. Цыганков
Пас отдал
А. Зинченко
ГОЛ! 1:0!
Д. Тюрпель
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
11
Венсан Тиль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Никита Бурда
ЦЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Руслан Малиновский
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
19
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
1
Денис Бойко
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
3-1-4-2
1
Морис
4
Мальже
13
Карлсон
2
Шано
8
Мартинс
11
Тиль
21
Тилль
18
Янс
16
Баррейро
10
Родригес
20
Тюрпель
3-2-2-2-1
12
Пятов
2
Бутко
22
Матвиенко
2
Бурда
16
Миколенко
17
Зинченко
8
Малиновский
18
Безус
15
Цыганков
10
Коноплянка
19
Мораес
Остались в запасе
Люксембург
Украина
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
21
Александр Караваев
ПЗ
1
Андрей Лунин
ВР
1
Денис Бойко
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Караваев
ПЗ
1
Андрей Лунин
ВР
1
Денис Бойко
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Люксембург - Украина
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Жози Бартель
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Люксембург
Украина
Мудрик уличил Шевченко во лжи
Вчера, 16:27
6
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
19 ноября
8
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
Вчера, 16:27
6
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
19 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+