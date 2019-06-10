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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Украина - Люксембург
Украина - Люксембург: обзор матча 10 июня 2019
Украина
10.06.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Люксембург
6'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Люксембург
90'
+4
Желтая карточка
В. Тиль
Желтая карточка
А. Зинченко
81'
Желтая карточка
А. Караваев
67'
Желтая карточка
В. Миколенко
56'
51'
Желтая карточка
Ж. Родригес
31'
Желтая карточка
Д. Да Мота
29'
Желтая карточка
О. Тилль
ГОЛ! 1:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
Р. Малиновский
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
16
Леандро Баррейро
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
2
Никита Бурда
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Владимир Шепелев
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
11
Марлос
ПВ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Пятов
16
Миколенко
22
Матвиенко
4
Кривцов
17
Зинченко
6
Степаненко
21
Караваев
8
Малиновский
10
Коноплянка
15
Цыганков
9
Яремчук
2-1-5-2
1
Морис
22
Мартинс
2
Шано
8
Мартинс
16
Баррейро
11
Тиль
7
Жерсон
18
Янс
21
Тилль
9
Да Мота
10
Родригес
Остались в запасе
Украина
Люксембург
1
Андрей Лунин
ВР
2
Никита Бурда
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Владимир Шепелев
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
11
Марлос
ПВ
Главный тренер
Андрей Шевченко
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Андрей Лунин
ВР
2
Никита Бурда
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Владимир Шепелев
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
11
Марлос
ПВ
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Украина - Люксембург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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