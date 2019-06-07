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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Литва - Люксембург
Литва - Люксембург: обзор матча 07 июня 2019
Литва
07.06.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Люксембург
74'
А. Новиковас
20'
Ж. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Люксембург
Вторая желтая
М. Воробьевас
90'
+5
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
Ф. Черных
89'
85'
Желтая карточка
К. Мальже
80'
Замена
Д. Синани
️️️️
О. Тилль
76'
Желтая карточка
О. Тилль
ГОЛ! 1:1!
А. Новиковас
74'
Желтая карточка
К. Лаукжемис
71'
67'
Замена
С. Бенси
️️️️
Д. Тюрпель
61'
Замена
К. Мальже
️️️️
Д. Карлсон
Желтая карточка
М. Воробьевас
57'
Замена
К. Лаукжемис
️️️️
Н. Вальскис
55'
Вторая желтая
С. Миколюнас
42'
Желтая карточка
П. Голубицкас
39'
Желтая карточка
А. Новиковас
29'
27'
Желтая карточка
Д. Карлсон
20'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Родригес
Пас отдал
О. Тилль
Желтая карточка
С. Миколюнас
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
23
Джугас Барткус
ВР
3
Маркус Палионис
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
11
Венсан Тиль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Литва
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
4-5-1
23
Барткус
3
Палионис
2
Климавичус
23
Андриюшкевичус
13
Миколюнас
22
Голубицкас
6
Воробьевас
19
Вальскис
14
Сливка
11
Новиковас
10
Черных
2-1-5-2
1
Морис
5
Селимович
13
Карлсон
8
Мартинс
11
Тиль
21
Тилль
18
Янс
7
Жерсон
16
Баррейро
10
Родригес
20
Тюрпель
19
Вальскис
9
Лаукжемис
9
Лаукжемис
19
Вальскис
10
Черных
19
Казлаускас
19
Казлаускас
10
Черных
13
Карлсон
4
Мальже
4
Мальже
13
Карлсон
21
Тилль
10
Синани
10
Синани
21
Тилль
20
Тюрпель
11
Бенси
11
Бенси
20
Тюрпель
Остались в запасе
Литва
Люксембург
23
Демантас Петравичюс
ЦП
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
13
Каролис Чведукас
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
23
Демантас Петравичюс
ЦП
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
13
Каролис Чведукас
ЦП
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Литва - Люксембург
6
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
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