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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сербия - Люксембург
Сербия - Люксембург: обзор матча 14 ноября 2019
Сербия
14.11.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 9 тур
3 : 2
Завершен
Люксембург
11'
А. Митрович
43'
А. Митрович
70'
Н. Радоньич
54'
Ж. Родригес
75'
Д. Тюрпель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Люксембург
75'
ГОЛ! 3:2!
Д. Тюрпель
Пас отдал
М. Джон Девилье
ГОЛ! 3:1!
Н. Радоньич
70'
54'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Родригес
Пас отдал
Д. Карлсон
52'
Желтая карточка
Д. Карлсон
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
А. Льяич
43'
38'
Желтая карточка
В. Тиль
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Лука Миливойевич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
3
Неманья Милунович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
22
Саша Лукич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Мият Гачинович
АП
16
Джордже Деспотович
ЦФ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
4-3-2-1
1
Дмитрович
25
Младенович
19
Максимович
4
Миленкович
4
Коларов
4
Миливойевич
5
Максимович
20
Милинкович-Савич
10
Тадич
22
Льяич
9
Митрович
4-4-2
1
Морис
7
Филлипс
13
Карлсон
2
Шано
22
Холл
11
Тиль
21
Тилль
18
Янс
7
Жерсон
10
Родригес
21
Девилье
Остались в запасе
Сербия
Люксембург
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
3
Неманья Милунович
ЦЗ
22
Саша Лукич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Мият Гачинович
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
16
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
3
Неманья Милунович
ЦЗ
22
Саша Лукич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Мият Гачинович
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
16
Джордже Деспотович
ЦФ
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Сербия - Люксембург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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