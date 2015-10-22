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    Дмитрий Павлов - статистика

    #70 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Владиславович
    Фамилия Павлов
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 168
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 18 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2016 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    18.03.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    12.03.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    05.03.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 2:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    02.12.2015 1' -76' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Уфа (мол) (Уфа)
    27.11.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:2 Академия Кубань (Краснодар)
    23.11.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    06.11.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Амкар (мол) (Пермь)
    30.10.2015 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    22.10.2015 1' -65' Уфа (мол) (Уфа) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.10.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Уфа (мол) (Уфа)
    86'
    13.09.2015 46' -77' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    77'
    28.08.2015 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Уфа (мол) (Уфа)
    22.08.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    16.08.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    08.08.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    25.07.2015 1' -42' Уфа (мол) (Уфа) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    16.07.2015 1' -87' Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Уфа (мол) (Уфа)
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