Дмитрий Павлов - статистика
#70 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|168
|Вес
|60
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|168
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|18
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|18.03.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|12.03.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|05.03.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.12.2015
|1' -76'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|27.11.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|23.11.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.11.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|30.10.2015
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|22.10.2015
|1' -65'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.10.2015
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|86'
|13.09.2015
|46' -77'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|77'
|28.08.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|22.08.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|16.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|08.08.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.07.2015
|1' -42'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.07.2015
|1' -87'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Уфа (мол) (Уфа)