Сергей Мотуз - статистика
#59 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Мотуз
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Мотуз
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2010
|1' -46'
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|06.11.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|31.10.2010
|59' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|03.10.2010
|70' -90'
|2:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|26.09.2010
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|11.09.2010
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|2:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|29.08.2010
|64' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Динамо (Киев)
|22.08.2010
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|3:4
|Кривбасс (Кривой Рог)
|14.08.2010
|46' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:4
|Таврия (Симферополь)
|07.08.2010
|46' -79'
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|31.07.2010
|46' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|23.07.2010
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.07.2010
|67' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|10.07.2010
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)