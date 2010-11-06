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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Шахтер
Кривбасс - Шахтер: обзор матча 06 ноября 2010
Кривбасс
06.11.2010, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
43'
Эдуардо
89'
Жадсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Шахтер
ГОЛ! 0:2!
Жадсон
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Р. Рац
Замена
С. Шумилин
️️️️
Р. Костышин
Замена
В. Виценец
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
Т. Степаненко
Замена
Н. Ищенко
️️️️
В. Кобин
Замена
Жадсон
️️️️
М. Морено
Замена
В. Каверин
️️️️
С. Рожок
ГОЛ! 0:1!
Эдуардо
Желтая карточка
Д. Чигринский
Замена
К. Петров
️️️️
С. Даниловский
Желтая карточка
Р. Валеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
10
Руслан Костышин
ПЗ
4
Сергей Рожок
ЛП
25
Александр Жданов
ОП
88
Ринар Валеев
ЦП
25
Александр Максимов
(К)
ПП
20
Валерий Куценко
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
(К)
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
59
Сергей Мотуз
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
4-1-3-2
12
Боровик
27
Кицута
99
Даниловский
22
Лисицкий
10
Костышин
25
Жданов
4
Рожок
88
Валеев
25
Максимов
77
Иващенко
20
Куценко
4-1-2-1-2
30
Пятов
14
Кобин
50
Кучер
19
Чигринский
15
Рац
27
Степаненко
11
Тейшейра
19
Гай
10
Виллиан
9
Морено
9
Эдуардо
4
Рожок
24
Каверин
24
Каверин
4
Рожок
10
Костышин
99
Шумилин
99
Шумилин
10
Костышин
99
Даниловский
90
Петров
90
Петров
99
Даниловский
14
Кобин
32
Ищенко
32
Ищенко
14
Кобин
19
Гай
25
Виценец
25
Виценец
19
Гай
9
Морено
10
Жадсон
10
Жадсон
9
Морено
Остались в запасе
Кривбасс
Шахтер
59
Сергей Мотуз
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
59
Сергей Мотуз
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Кривбасс - Шахтер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
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