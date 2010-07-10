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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Кривбасс
Шахтер - Кривбасс: обзор матча 10 июля 2010
Шахтер
10.07.2010, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
32'
Я. Ракицкий
87'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Кривбасс
ГОЛ! 2:0!
Виллиан
Пас отдал
К. Кравченко
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Замена
К. Кравченко
️️️️
Д. Коста
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Замена
А. Иващенко
️️️️
С. Рожок
Замена
В. Сердюк
️️️️
Д. Васильев
ГОЛ! 1:0!
Я. Ракицкий
Пас отдал
А. Кучер
Замена
А. Кучер
️️️️
А. Чижов
Замена
Б. Гоциридзе
️️️️
Р. Валеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
88
Ринар Валеев
ЛВ
4
Сергей Рожок
ЦП
99
Сергей Даниловский
ЦП
25
Александр Максимов
(К)
ЦП
20
Валерий Куценко
ПВ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
24
Константин Кравченко
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
17
Бека Гоциридзе
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
15
Рац
44
Ракицкий
33
Чижов
33
Срна
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
11
Коста
10
Жадсон
10
Виллиан
20
Гладкий
4-3-2-1
12
Боровик
12
Андриенко
25
Жданов
22
Лисицкий
14
Васильев
4
Рожок
99
Даниловский
25
Максимов
20
Куценко
88
Валеев
88
Воронков
33
Чижов
50
Кучер
50
Кучер
33
Чижов
11
Коста
24
Кравченко
24
Кравченко
11
Коста
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
88
Валеев
17
Гоциридзе
17
Гоциридзе
88
Валеев
14
Васильев
4
Сердюк
4
Сердюк
14
Васильев
4
Рожок
77
Иващенко
77
Иващенко
4
Рожок
Остались в запасе
Шахтер
Кривбасс
12
Рустам Худжамов
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
59
Сергей Мотуз
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
59
Сергей Мотуз
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Шахтер - Кривбасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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