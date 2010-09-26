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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Кривбасс
Днепр - Кривбасс: обзор матча 26 сентября 2010
Днепр
26.09.2010, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
20'
Е. Селезнев
53'
А. Иващенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Кривбасс
Замена
В. Сердюк
️️️️
Д. Васильев
Желтая карточка
Р. Костышин
Замена
В. Федорчук
️️️️
С. Кравченко
Замена
Д. Лепа
️️️️
Е. Селезнев
Замена
А. Гладкий
️️️️
В. Гоменюк
ГОЛ! 1:1!
А. Иващенко
Замена
Р. Костышин
️️️️
А. Воронков
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
С. Рожок
️️️️
К. Петров
Желтая карточка
В. Лисицкий
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
20'
Желтая карточка
В. Гоменюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Тищенко
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
25
Александр Максимов
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
4
Сергей Рожок
ПП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
4-3-1-2
27
Лаштувка
29
Денисов
3
Лобжанидзе
14
Чеберячко
5
Мандзюк
29
Ротань
9
Назаренко
14
Кравченко
22
Коноплянка
11
Селезнев
8
Гоменюк
3-2-2-1-2
12
Боровик
90
Петров
99
Даниловский
22
Лисицкий
14
Васильев
27
Кицута
88
Валеев
25
Максимов
10
Хомченовский
88
Воронков
77
Иващенко
14
Кравченко
5
Федорчук
5
Федорчук
14
Кравченко
8
Гоменюк
20
Гладкий
20
Гладкий
8
Гоменюк
11
Селезнев
11
Лепа
11
Лепа
11
Селезнев
14
Васильев
4
Сердюк
4
Сердюк
14
Васильев
88
Воронков
10
Костышин
10
Костышин
88
Воронков
90
Петров
4
Рожок
4
Рожок
90
Петров
Остались в запасе
Днепр
Кривбасс
1
Антон Каниболоцкий
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Вадим Тищенко
59
Сергей Мотуз
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
59
Сергей Мотуз
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Вадим Тищенко
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Днепр - Кривбасс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
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