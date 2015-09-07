Вячеслав Калинкин - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Калинкин
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|62
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Калинкин
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|Был в запасе
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|25.10.2015
|Был в запасе
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|21.09.2015
|80' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|01.09.2015
|90' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|25.08.2015
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Афипс (Афипский)