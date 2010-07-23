Денис Андриенко - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Андриенко
|Команда
|Днепр-2
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Денис
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Андриенко
|Команда
|Днепр-2
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|10
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|06.11.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|23.10.2010
|1' -36'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25'
|17.10.2010
|46' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Металлург (Запорожье)
|11.09.2010
|1' -56'
|Металлург (Донецк)
|2:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|56'
|29.08.2010
|1' -44'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Динамо (Киев)
|41'
|22.08.2010
|1' -57'
|Металлист (Харьков)
|3:4
|Кривбасс (Кривой Рог)
|39'
|14.08.2010
|1' -69'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:4
|Таврия (Симферополь)
|67'
|31.07.2010
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|23.07.2010
|1' -46'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|10.07.2010
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)