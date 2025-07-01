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Тип трансфера
15.03.25 / 01.07.25
Без клуба
Свободный агент
20.01.25 / 15.03.25
Свободный агент
20.09.24 / 20.01.25
Без клуба
Свободный агент
01.07.24 / 20.09.24
Свободный агент
12.09.22 / 01.07.24
Без клуба
Свободный агент
07.08.21 / 01.07.22
Без клуба
Свободный агент
13.10.20 / 07.08.21
Свободный агент
26.07.19 / 13.10.20
Свободный агент
03.08.18 / 26.07.19
Свободный агент
31.01.18 / 03.08.18
Свободный агент
31.08.16 / 31.01.18
Свободный агент
27.08.15 / 04.01.16
Аренда
01.08.12 / 31.08.16
640 тыс €
01.07.11 / 01.08.12
45 тыс €
01.10.07 / 01.04.08
Аренда