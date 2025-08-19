Введите ваш ник на сайте
Главная
Ашиль Анани
Трансферы
Ашиль Анани - трансферы
Завершил карьеру
27 декабря 1994 (31)
#33 | Нападающий
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
19.08.25 / -
Ред Стар
Кевийи
Свободный агент
14.01.25 / 30.06.25
Ред Стар
Вильфранш
Аренда
09.08.22 / 19.08.25
Гренобль
Ред Стар
?
01.07.20 / 09.08.22
Бур-ан-Бресс
Гренобль
?
01.07.16 / 27.10.17
Без клуба
Обань
Свободный агент
