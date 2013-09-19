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    Милош Каришик - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Милош
    Фамилия Каришик
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 октября 1988 (34 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2014 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Слован (Либерец)
    20.02.2014 Был в запасе Слован (Либерец) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    13.12.2013 1' -90' Эшторил (Эшторил) 1:2 Слован (Либерец)
    88'
    28.11.2013 Был в запасе Слован (Либерец) 1:2 Фрайбург (Фрайбург)
    08.11.2013 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Слован (Либерец)
    24.10.2013 Был в запасе Слован (Либерец) 1:1 Севилья (Севилья)
    03.10.2013 Был в запасе Слован (Либерец) 2:1 Эшторил (Эшторил)
    19.09.2013 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:2 Слован (Либерец)
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