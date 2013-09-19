Милош Каришик - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Каришик
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1988 (34 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Каришик
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2014
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Слован (Либерец)
|20.02.2014
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|13.12.2013
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|1:2
|Слован (Либерец)
|88'
|28.11.2013
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|08.11.2013
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Слован (Либерец)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|03.10.2013
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|2:1
|Эшторил (Эшторил)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:2
|Слован (Либерец)