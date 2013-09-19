Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - Слован
Фрайбург - Слован: обзор матча 19 сентября 2013
Фрайбург
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
2 : 2
Завершен
Слован
23'
Ю. Шустер (П)
35'
А. Мехмеди
67'
В. Калитвинцев
74'
М. Рабушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Слован
90'
+1
Вторая желтая
С. Рыбалка
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Мехмеди
90'
Замена
С. Фрайс
️️️️
М. Ханке
79'
Вторая желтая
К. Геде
78'
Желтая карточка
К. Геде
76'
74'
ГОЛ! 2:2!
М. Рабушич
70'
Желтая карточка
М. Рабушич
67'
ГОЛ! 2:1!
В. Калитвинцев
Пас отдал
И. Флейшман
Замена
К. Геде
️️️️
С. Керк
66'
62'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
И. Сакей
46'
Замена
Й. Шурал
️️️️
М. Фридек
42'
Желтая карточка
Р. Келич
Желтая карточка
Ю. Шустер
41'
ГОЛ! 2:0!
А. Мехмеди
35'
32'
Желтая карточка
С. Рыбалка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Шустер
23'
20'
Желтая карточка
О. Кушнир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Слован
31
Пржемисл Коварж
ВР
2
Ренато Келич
ЦЗ
3
Ондрей Кушнир
ПЗ
3
Иржи Флейшман
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
3
Милош Каришик
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Любош Колар
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Любош Гушек
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
3-2-3-2
1
Бауманн
11
Крмас
25
Сорг
28
Гинтер
30
Гюнтер
7
Шмид
6
Фернандес
37
Керк
23
Шустер
14
Мехмеди
9
Ханке
2-5-1-2
31
Коварж
3
Кушнир
2
Келич
5
Сакей
8
Павелка
15
Ковач
17
Фридек
37
Рыбалка
3
Флейшман
7
Рабушич
28
Деларж
14
Мехмеди
13
Коклен
13
Коклен
14
Мехмеди
37
Керк
31
Геде
31
Геде
37
Керк
9
Ханке
9
Фрайс
9
Фрайс
9
Ханке
5
Сакей
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
5
Сакей
17
Фридек
32
Шурал
32
Шурал
17
Фридек
Остались в запасе
Фрайбург
Слован
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
3
Милош Каришик
ЦЗ
14
Любош Колар
ЦП
30
Лукаш Грошшо
ВР
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
20
Любош Гушек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
Остались в запасе
3
Милош Каришик
ЦЗ
14
Любош Колар
ЦП
30
Лукаш Грошшо
ВР
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
20
Любош Гушек
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Фрайбург - Слован
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Слован
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+