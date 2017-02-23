Статистика по турнирам

Украина. Премьер-лига 2019/2020 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Украина. Плей-офф 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Украина. Кубок 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Украины 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Украины 2013 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Украина. Кубок 2013/2014 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Украины 2012 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Украина. Кубок 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Copa del Sol 2011 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Украина. Суперкубок 2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок УЕФА 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Кубок Первого Канала 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Кубок Украины 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Украины 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Украины 2008/2009 Кубок Украины 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Товарищеские матчи 2007 Чемпионат Украины 2007/2008