Камиль Вильчек - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Камиль
|Фамилия
|Вильчек
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 1988 (35 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Камиль
|Фамилия
|Вильчек
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 1988 (35 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|77' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|Слован (Братислава)
|16.09.2021
|86' -90'
|Слован (Братислава)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|26.08.2021
|70' -89'
|Копенгаген (Копенгаген)
|5:0
|Сивасспор (Сивас)
|12.08.2021
|1' -89'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:2
|Локомотив (Пловдив)
|05.08.2021
|1' -81'
|Локомотив (Пловдив)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|76'
|29.07.2021
|1' -46'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:5
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.07.2021
|1' -72'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|47' 62' 56'