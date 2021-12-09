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Камиль Вильчек
Статистика
Камиль Вильчек - статистика
Завершил карьеру
24 января 1988 (38)
#10 | Нападающий
186 см
Польша
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Польша. Экстракласа 2023/2024
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Дания. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Дания. Плей-офф 2016/2017
Дания. Суперлига 2016/2017
Кубок Атлантики 2016
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
6
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Копенгаген
2 : 0
09.12.2021
Слован
77' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Слован
1 : 3
16.09.2021
Копенгаген
86' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Копенгаген
5 : 0
26.08.2021
Сивасспор
70' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Копенгаген
4 : 2
12.08.2021
Локомотив Пл
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Локомотив Пл
1 : 1
05.08.2021
Копенгаген
1' - 81'
76'
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
0 : 5
29.07.2021
Копенгаген
1' - 46'
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
4 : 1
22.07.2021
Торпедо-БелАЗ
1' - 72'
47, 62'
56'
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