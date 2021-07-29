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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Торпедо-БелАЗ - Копенгаген
Торпедо-БелАЗ - Копенгаген: обзор матча 29 июля 2021
Торпедо-БелАЗ
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 5
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Копенгаген
27'
К. Дикс
68'
Р. Хойлунд
90+3'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торпедо-БелАЗ - Копенгаген
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Р. Хойлунд
Замена
П. Кленье
️️️️
Д. Антилевский
79'
Замена
E. Astakhov
️️️️
Д. Гружевский
79'
Замена
И. Бурко
️️️️
В. Устинов
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
П. Анкерсен
Замена
А. Макаров
️️️️
Н. Николаевич
63'
Замена
К. Кириленко
️️️️
Ш. Самиев
63'
61'
Замена
Зека
️️️️
Й. Стаге
46'
Замена
Й. Винд
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
46'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
К. Вильчек
46'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
К. Дикс
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Дикс
Пас отдал
В. Нельссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
7
Yuri Gabovda
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
1-5-5
88
Яшин
6
Премудров
32
Павлюковец
11
Антилевский
13
Николаевич
19
Устинов
1
Бушма
7
12
Гружевский
44
Аусси
99
Самиев
4-2-2-2
25
Грабара
4
Дикс
25
Нельссон
20
Бойлесен
19
Бенгтссон
6
Стаге
21
Лерагер
16
Бьель
11
Бевинг
10
Вильчек
8
Фалк-Йенсен
19
Устинов
5
Бурко
5
Бурко
19
Устинов
13
Николаевич
21
Макаров
21
Макаров
13
Николаевич
99
Самиев
88
Кириленко
88
Кириленко
99
Самиев
12
Гружевский
27
27
12
Гружевский
90
Антилевский
90
Антилевский
Антилевский
9
Кленье
9
Кленье
Антилевский
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
19
Винд
8
Фалк-Йенсен
4
Дикс
2
Анкерсен
2
Анкерсен
4
Дикс
6
Стаге
6
Зека
6
Зека
6
Стаге
10
Вильчек
19
Хойлунд
19
Хойлунд
10
Вильчек
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Копенгаген
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Копенгаген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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