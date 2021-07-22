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Расписание матчей
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Копенгаген - Торпедо-БелАЗ
Копенгаген - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 22 июля 2021
Копенгаген
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
43'
Р. Фалк-Йенсен
47'
К. Вильчек
62'
К. Вильчек
66'
Й. Винд (П)
90+2'
F. Oya
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Копенгаген - Торпедо-БелАЗ
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
F. Oya
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
К. Дикс
79'
78'
Замена
С. Одеойибо
️️️️
Д. Антилевский
Замена
Й. Стаге
️️️️
К. Вильчек
72'
69'
Замена
К. Кириленко
️️️️
И. Бурко
68'
Замена
F. Oya
️️️️
А. Макаров
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Й. Винд
66'
63'
Желтая карточка
А. Аусси
ГОЛ! 3:0!
К. Вильчек
Пас отдал
К. Дикс
62'
60'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
П. Кленье
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Дарами
57'
Замена
Й. Винд
️️️️
Л. Лерагер
57'
Желтая карточка
К. Вильчек
56'
Желтая карточка
М. Дарами
53'
ГОЛ! 2:0!
К. Вильчек
Пас отдал
Л. Лерагер
47'
46'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
E. Astakhov
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалк-Йенсен
Пас отдал
Зека
43'
30'
Желтая карточка
E. Astakhov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
16
Евгений Абрамович
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
4-2-2-2
25
Грабара
34
Кристиансен
20
Бойлесен
5
Хочолава
4
Дикс
6
Зека
21
Лерагер
9
Дарами
16
Бьель
10
Вильчек
8
Фалк-Йенсен
2-3-5
5
Бурко
88
Яшин
19
Устинов
32
Павлюковец
21
Макаров
90
Антилевский
1
Бушма
44
Аусси
27
9
Кленье
21
Лерагер
19
Винд
19
Винд
21
Лерагер
4
Дикс
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
4
Дикс
10
Вильчек
6
Стаге
6
Стаге
10
Вильчек
9
Дарами
7
Фишер
7
Фишер
9
Дарами
90
Антилевский
3
Одеойибо
3
Одеойибо
90
Антилевский
27
13
Николаевич
13
Николаевич
27
21
Макаров
0
0
21
Макаров
9
Кленье
8
Кухарчик
8
Кухарчик
9
Кленье
5
Бурко
88
Кириленко
88
Кириленко
5
Бурко
Остались в запасе
Копенгаген
Торпедо-БелАЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
16
Евгений Абрамович
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
16
Евгений Абрамович
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Копенгаген - Торпедо-БелАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
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