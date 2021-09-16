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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слован - Копенгаген
Слован - Копенгаген: обзор матча 16 сентября 2021
Слован
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа F, 1 тур
1 : 3
Завершен
Копенгаген
21'
Э. Хенти
18'
Й. Винд
41'
Й. Стаге
68'
Й. Винд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Копенгаген
86'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Й. Стаге
86'
Замена
К. Вильчек
️️️️
П. Бьель
Замена
Ф. Лихы
️️️️
Э. Хенти
83'
79'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Й. Винд
78'
Замена
️️️️
Л. Лерагер
Замена
Адлер
️️️️
Л. Паушек
78'
72'
Желтая карточка
Й. Стаге
71'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
В. Бевинг
Замена
Д. Дразич
️️️️
А. Чаврич
69'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Й. Винд
59'
Желтая карточка
Зека
41'
ГОЛ! 1:2!
Й. Стаге
Пас отдал
П. Бьель
ГОЛ! 1:1!
Э. Хенти
Пас отдал
А. Грин
21'
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Винд
Пас отдал
П. Бьель
Желтая карточка
В. Божиков
13'
Желтая карточка
А. Чаврич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
1
Адриан Чован
ЦФ
77
Александар Чаврич
ЦФ
4
Хенри Агбо Уче
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Слован
30
Михал Сулла
ВР
27
Матуш Войтко
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
67
Йори де Кампс
ЦП
28
Адлер
ЦФ
31
Мартин Трновски
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
3-2-5
25
Паушек
4
Кашия
29
Божиков
17
Жмрхаль
23
Канкава
77
Чаврич
90
Мраз
25
Грин
4
Уче
1
Чован
4-3-2-1
25
Грабара
4
Дикс
5
Хочолава
20
Бойлесен
34
Кристиансен
21
Лерагер
6
Зека
6
Стаге
16
Бьель
11
Бевинг
19
Винд
25
Паушек
28
Адлер
28
Адлер
25
Паушек
19
Хенти
6
Лихы
6
Лихы
19
Хенти
77
Чаврич
71
Дразич
71
Дразич
77
Чаврич
11
Бевинг
2
Анкерсен
2
Анкерсен
11
Бевинг
6
Стаге
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
6
Стаге
19
Винд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
19
Винд
16
Бьель
10
Вильчек
10
Вильчек
16
Бьель
Остались в запасе
Слован
Копенгаген
30
Михал Сулла
ВР
27
Матуш Войтко
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
67
Йори де Кампс
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
30
Михал Сулла
ВР
27
Матуш Войтко
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
67
Йори де Кампс
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Слован - Копенгаген
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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