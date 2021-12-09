Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - Слован
Копенгаген - Слован: обзор матча 09 декабря 2021
Копенгаген
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа F, 6 тур
2 : 0
Завершен
Слован
30'
Й. Винд
53'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Слован
81'
Желтая карточка
В. Божиков
Желтая карточка
Д. Хочолава
78'
78'
Замена
Адлер
️️️️
В. Де Марко
Замена
К. Вильчек
️️️️
Р. Хойлунд
77'
Замена
М. Якобсен
️️️️
М. Оиконому
72'
Замена
Д. Харбо
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
72'
71'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
71'
Замена
️️️️
Э. Хенти
71'
Замена
И. Рабиу
️️️️
В. Вайсс
Желтая карточка
Э. Йелерт
69'
62'
Замена
А. Грин
️️️️
Д. Дразич
62'
Замена
А. Чаврич
️️️️
Я. Жмрхаль
60'
Желтая карточка
Э. Хенти
Желтая карточка
М. Оиконому
60'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
В. Кристиансен
54'
ГОЛ! 2:0!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Х. Арнар Харальдссон
53'
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
Х. Арнар Харальдссон
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
31
Йохан Гуаданьо
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
37
Маттиас Якобсен
ЦЗ
20
Даниэль Харбо
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Слован
1
Адам Грдина
ВР
30
Михал Сулла
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Андре Грин
ЛВ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
20
Давид Грнчар
ПВ
28
Адлер
ЦФ
4-2-2-2
25
Грабара
34
Кристиансен
6
Оиконому
5
Хочолава
12
Йелерт
8
Йоуханнессон
10
Харальдссон
11
Бевинг
16
Бьель
19
Хойлунд
19
Винд
4-4-2
1
Чован
17
Медведев
14
Абена
29
Божиков
81
Де Марко
17
Жмрхаль
23
Канкава
4
Уче
7
Вайсс
19
Хенти
71
Дразич
10
Харальдссон
20
Харбо
20
Харбо
10
Харальдссон
19
Хойлунд
10
Вильчек
10
Вильчек
19
Хойлунд
34
Кристиансен
16
Овьедо
16
Овьедо
34
Кристиансен
6
Оиконому
37
Якобсен
37
Якобсен
6
Оиконому
71
Дразич
25
Грин
25
Грин
71
Дразич
17
Жмрхаль
77
Чаврич
77
Чаврич
17
Жмрхаль
7
Вайсс
10
Рабиу
10
Рабиу
7
Вайсс
81
Де Марко
28
Адлер
28
Адлер
81
Де Марко
Остались в запасе
Копенгаген
Слован
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
31
Йохан Гуаданьо
ВР
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Адам Грдина
ВР
30
Михал Сулла
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
20
Давид Грнчар
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
31
Йохан Гуаданьо
ВР
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
30
Михал Сулла
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
20
Давид Грнчар
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Копенгаген - Слован
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Слован
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+