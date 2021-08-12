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Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - Локомотив Пл
Копенгаген - Локомотив Пл: обзор матча 12 августа 2021
Копенгаген
12.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
4 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Локомотив Пл
11'
К. Дикс
20'
К. Дикс
40'
П. Бьель
48'
М. Дарами
30'
Д. Илиев
86'
L. Salinas
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Копенгаген - Локомотив Пл
Желтая карточка
Л. Лерагер
90'
+1
86'
ГОЛ! 4:2!
L. Salinas
Пас отдал
Д. Илиев
78'
Замена
O. Bykov
️️️️
C. Gomis
78'
Замена
N. Nikolaev
️️️️
П. Умарбаев
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
75'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Н. Бойлесен
68'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
К. Дикс
68'
67'
Желтая карточка
П. Умарбаев
67'
Замена
V. Marcel
️️️️
Г. Минчев
67'
Замена
️️️️
R. Connor
65'
Желтая карточка
C. Gomis
Замена
В. Бевинг
️️️️
М. Дарами
56'
Замена
Й. Винд
️️️️
Й. Стаге
56'
52'
Замена
L. Salinas
️️️️
E. Yanchev
ГОЛ! 4:1!
М. Дарами
Пас отдал
Л. Лерагер
48'
ГОЛ! 3:1!
П. Бьель
Пас отдал
М. Дарами
40'
30'
ГОЛ! 2:1!
Д. Илиев
ГОЛ! 2:0!
К. Дикс
Пас отдал
М. Дарами
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Дикс
Пас отдал
П. Бьель
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Локомотив Пл
22
Артур Крачун
ЦЗ
34
Петар Витанов
ОП
21
Ruane Connor
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
19
Emil Yanchev
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
1
Ilko Pirgov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Локомотив Пл
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
4
Vidol Seymenski
ЦП
71
Lukas Raeder
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
0
L. Salinas
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
61
Vincent Marcel
ЦФ
4-2-2-2
25
Грабара
34
Кристиансен
20
Бойлесен
5
Хочолава
4
Дикс
6
Стаге
21
Лерагер
9
Дарами
16
Бьель
10
Вильчек
8
Фалк-Йенсен
1-1-5
22
Крачун
34
Витанов
39
Умарбаев
1
78
20
99
Карагерен
9
Дарами
11
Бевинг
11
Бевинг
9
Дарами
6
Стаге
19
Винд
19
Винд
6
Стаге
4
Дикс
2
Анкерсен
2
Анкерсен
4
Дикс
20
Бойлесен
6
Оиконому
6
Оиконому
20
Бойлесен
8
Фалк-Йенсен
19
Хойлунд
19
Хойлунд
8
Фалк-Йенсен
78
21
21
78
39
Умарбаев
44
44
39
Умарбаев
19
0
0
19
9
Минчев
61
61
9
Минчев
Остались в запасе
Копенгаген
Локомотив Пл
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Зека
ЦП
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
4
Vidol Seymenski
ЦП
71
Lukas Raeder
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Зека
ЦП
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Остались в запасе
4
Vidol Seymenski
ЦП
71
Lukas Raeder
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Копенгаген - Локомотив Пл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
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- : -
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0 : 0
20.11.2026
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Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Информация о матче
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