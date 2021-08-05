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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Локомотив Пл - Копенгаген
Локомотив Пл - Копенгаген: обзор матча 05 августа 2021
Локомотив Пл
05.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Копенгаген
60'
Д. Илиев (П)
74'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив Пл - Копенгаген
Замена
N. Nikolaev
️️️️
Б. Карагерен
90'
+6
Красная карточка
А. Ангелов
90'
+4
Замена
А. Ангелов
️️️️
Г. Минчев
86'
81'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
К. Вильчек
80'
Желтая карточка
К. Дикс
Желтая карточка
C. Gomis
77'
Желтая карточка
R. Connor
76'
76'
Пенальти не реализован!
К. Вильчек
74'
ГОЛ! 1:1!
П. Бьель
74'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Й. Винд
Желтая карточка
А. Крачун
73'
70'
Замена
П. Бьель
️️️️
Й. Стаге
Замена
V. Marcel
️️️️
П. Умарбаев
65'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Илиев
60'
Желтая карточка
П. Умарбаев
51'
Желтая карточка
Г. Минчев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
22
Артур Крачун
ЦЗ
34
Петар Витанов
ОП
78
Christian Gomis
ЦФ
1
Ilko Pirgov
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
0
L. Salinas
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
21
Ruane Connor
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Локомотив Пл
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
4
Vidol Seymenski
ЦП
71
Lukas Raeder
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
19
Emil Yanchev
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
28
Айван Ангелов
ЦФ
15
Georgi Mavrodiev
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
61
Vincent Marcel
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
1-1-5
22
Крачун
34
Витанов
39
Умарбаев
9
Минчев
14
Илиев
21
0
4-2-1-3
25
Грабара
25
Нельссон
5
Хочолава
4
Дикс
34
Кристиансен
6
Зека
6
Стаге
9
Дарами
10
Вильчек
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
99
Карагерен
44
44
99
Карагерен
9
Минчев
28
Ангелов
28
Ангелов
9
Минчев
39
Умарбаев
61
61
39
Умарбаев
6
Стаге
16
Бьель
16
Бьель
6
Стаге
19
Винд
21
Лерагер
21
Лерагер
19
Винд
10
Вильчек
19
Хойлунд
19
Хойлунд
10
Вильчек
Остались в запасе
Локомотив Пл
Копенгаген
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
4
Vidol Seymenski
ЦП
71
Lukas Raeder
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
19
Emil Yanchev
ЦФ
15
Georgi Mavrodiev
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
4
Vidol Seymenski
ЦП
71
Lukas Raeder
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
19
Emil Yanchev
ЦФ
15
Georgi Mavrodiev
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Локомотив Пл - Копенгаген
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
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Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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