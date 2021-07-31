Нико Даткович - статистика
#93 | Защитник
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Даткович
|Команда
|Адмира Ваккер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Даткович
|Команда
|Адмира Ваккер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Адмира Ваккер
|9
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2021
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|45'
|27.11.2021
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|49'
|20.11.2021
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|06.11.2021
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:2
|Рид (Рид)
|30.10.2021
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|23.10.2021
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:1
|Тироль (Ваттенс)
|45'
|16.10.2021
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|56'
|02.10.2021
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|2:0
|Альтах (Альтах)
|31.07.2021
|1' -45'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|4:0
|Аустрия К (Клагенфурт)