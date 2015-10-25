Токело Рантие - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Токело
|Фамилия
|Рантие
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Токело
|Фамилия
|Рантие
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2016
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|28.12.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|26.12.2015
|71' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|19.12.2015
|82' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|07.11.2015
|79' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:5
|Тоттенхэм (Лондон)