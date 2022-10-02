Лоран Абержель - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Абержель
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1993 (30 лет)
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Абержель
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1993 (30 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|77'
|19.02.2023
|65' - 90'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|18
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|26.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|77'
|19.02.2023
|65' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|27.01.2023
|1' -46'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|14.01.2023
|1' -70'
|Марсель (Марсель)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|11.01.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монако (Монако)
|01.01.2023
|1' -76'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|29.12.2022
|1' -81'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|09.10.2022
|1' -25'
|Брест (Брест)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|24'
|02.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|42'
|16.09.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|1' -72'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Нант (Нант)
|07.09.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|04.09.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|1' -84'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|61'
|28.08.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|21.08.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|07.08.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)