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Лига 1 2025/2026
Команды
Лорьян
Лоран Абержель
Статистика
€ 1,80 млн
Лоран Абержель - статистика
Лорьян
1 февраля 1993 (33)
#19 | Полузащитник
Франция
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Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
27
1
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0 : 2
17.05.2026
Гавр
1' - 66'
41'
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
0 : 4
10.05.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
2 : 2
02.05.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
2 : 3
26.04.2026
Страсбур
1' - 70'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
2 : 2
01.03.2026
Осер
1' - 71'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
3 : 3
22.02.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 0
15.02.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2 : 0
07.02.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
2 : 1
31.01.2026
Нант
1' - 85'
85'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
0 : 2
24.01.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
16.01.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
1 : 1
04.01.2026
Метц
1' - 74'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0 : 0
14.12.2025
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
1 : 0
07.12.2025
Лион
1' - 90'
66'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3 : 1
30.11.2025
Ницца
1' - 90'
31'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
1 : 1
09.11.2025
Тулуза
1' - 60'
59'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
3 : 0
02.11.2025
Лорьян
1' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
1 : 1
29.10.2025
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
2 : 0
26.10.2025
Лорьян
1' - 78'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
3 : 3
19.10.2025
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
2 : 0
03.10.2025
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
3 : 1
27.09.2025
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Гавр
1 : 1
21.09.2025
Лорьян
1' - 90'
41'
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
4 : 0
12.09.2025
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
1 : 7
30.08.2025
Лилль
1' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
4 : 0
24.08.2025
Ренн
1' - 90'
86'
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
1 : 0
17.08.2025
Лорьян
1' - 90'
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