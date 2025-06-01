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Марк Мартинес
Статистика
Марк Мартинес - статистика
Завершил карьеру
4 апреля 1990 (36), Барселона
#13 | Вратарь
186 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг
2 : 1
01.06.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Гранада
2 : 1
25.05.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Депортиво
2 : 3
17.05.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Малага
1 : 0
03.05.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Гранада
1 : 1
26.04.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Картахена
2 : 3
20.04.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Альбасете
0 : 2
13.04.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Гранада
3 : 1
05.04.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Тенерифе
2 : 1
28.03.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Гранада
1 : 0
22.03.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Кадис
1 : 0
16.03.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Гранада
3 : 0
09.03.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Кордоба
5 : 0
02.03.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Гранада
2 : 2
22.02.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Уэска
1 : 1
16.02.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Гранада
0 : 0
08.02.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Эльденсе
0 : 3
31.01.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Леванте
3 : 1
18.01.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Гранада
0 : 0
10.01.2025
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Эйбар
1 : 1
21.12.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Гранада
4 : 1
17.12.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Овьедо
2 : 0
14.12.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
2 : 3
22.10.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
4 : 0
19.10.2024
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Гранада
1 : 0
13.10.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
0 : 1
05.10.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
1' - 90'
78'
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
24.08.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Гранада
1 : 2
15.08.2024
Альбасете
1' - 90'
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