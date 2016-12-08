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Эгон Вух
Статистика
Эгон Вух - статистика
Завершил карьеру
1 февраля 1991 (35)
#23 | Полузащитник
176 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
10
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
ПАОК
2 : 0
08.12.2016
Слован
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Слован
3 : 0
24.11.2016
Карабах
1' - 90'
11'
63'
Лига Европы, 4 тур
Фиорентина
3 : 0
03.11.2016
Слован
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Слован
1 : 3
20.10.2016
Фиорентина
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Слован
1 : 2
29.09.2016
ПАОК
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Карабах
2 : 2
15.09.2016
Слован
1' - 90'
90'
Лига Европы, 4 раунд
Слован
3 : 0
25.08.2016
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
0 : 1
18.08.2016
Слован
1' - 90'
50'
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 0
03.08.2016
Адмира
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Адмира
1 : 2
28.07.2016
Слован
1' - 90'
11, 69'
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