Эгон Вух - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Эгон
|Фамилия
|Вух
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Эгон
|Фамилия
|Вух
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|10
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Слован (Либерец)
|24.11.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|Карабах (Агдам)
|11' 63'
|03.11.2016
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Слован (Либерец)
|20.10.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|29.09.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|15.09.2016
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|2:2
|Слован (Либерец)
|90'
|25.08.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|18.08.2016
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|0:1
|Слован (Либерец)
|50'
|03.08.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Адмира (Модлинг)
|28.07.2016
|1' -90'
|Адмира (Модлинг)
|1:2
|Слован (Либерец)
|11' 69'