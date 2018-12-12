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Леонардо Бертоне
Статистика
Леонардо Бертоне - статистика
Завершил карьеру
14 марта 1994 (32)
#6 | Полузащитник
Швейцария
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Янг Бойз
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
12.12.2018
Ювентус
80' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
27.11.2018
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Валенсия
3 : 1
07.11.2018
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Янг Бойз
1 : 1
23.10.2018
Валенсия
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Ювентус
3 : 0
02.10.2018
Янг Бойз
1' - 90'
24'
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
0 : 3
19.09.2018
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
1 : 2
28.08.2018
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Янг Бойз
1 : 1
22.08.2018
Динамо Загреб
Был в запасе
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