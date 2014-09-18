Рафаэль Нуццоло - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Нуццоло
|Команда
|Ксамакс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Нуццоло
|Команда
|Ксамакс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|8
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|1' -68'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Янг Бойз (Берн)
|19.02.2015
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|1:4
|Эвертон (Ливерпуль)
|10'
|11.12.2014
|1' -64'
|Янг Бойз (Берн)
|2:0
|Спарта (Прага)
|27.11.2014
|71' -90'
|Слован (Братислава)
|1:3
|Янг Бойз (Берн)
|06.11.2014
|1' -60'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Янг Бойз (Берн)
|23.10.2014
|1' -86'
|Янг Бойз (Берн)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|02.10.2014
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:1
|Янг Бойз (Берн)
|18.09.2014
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|5:0
|Слован (Братислава)
|63'