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    Виктор Клонаридис - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Фамилия Клонаридис
    Состав Удаленные игроки
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июля 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 0:2 АЕК (Афины)
    08.08.2019 1' -90' Университатя (Крайова) 0:2 АЕК (Афины)
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