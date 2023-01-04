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    Брам Нуйтинк - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Брам
    Фамилия Нуйтинк
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Родной город Малден
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 мая 1990 (32 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 61' Сампдория 0:0 Салернитана Италия. Серия А, 25 тур
    21'
    27.02.2023 1' - 90' Лацио 1:0 Сампдория Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 1' - 90' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' Сампдория 0:0 Интер Италия. Серия А, 22 тур
    51'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 10 0 0 3 0
    Удинезе 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -61' Сампдория (Генуя) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    21'
    27.02.2023 1' -90' Лацио (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    18.02.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    13.02.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Интер (Милан)
    51'
    06.02.2023 1' -46' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    28.01.2023 1' -81' Аталанта (Бергамо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    22.01.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    71'
    16.01.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    08.01.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    04.01.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    08.11.2022 1' -79' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    73'
    04.11.2022 79' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    30.10.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    16.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    09.10.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    03.10.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    11.09.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    31.08.2022 43' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    26.08.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    20.08.2022 24' -90' Удинезе (Удине) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    13.08.2022 1' -90' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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