Брам Нуйтинк - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Брам
|Фамилия
|Нуйтинк
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малден
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1990 (32 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Брам
|Фамилия
|Нуйтинк
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малден
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 61'
|Сампдория
|0:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 25 тур
|21'
|27.02.2023
|1' - 90'
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Сампдория
|0:0
|Интер
|Италия. Серия А, 22 тур
|51'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|10
|0
|0
|3
|0
|Удинезе
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -61'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|21'
|27.02.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|18.02.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|13.02.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)
|51'
|06.02.2023
|1' -46'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|28.01.2023
|1' -81'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|22.01.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|71'
|16.01.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|08.01.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|04.01.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|08.11.2022
|1' -79'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|73'
|04.11.2022
|79' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|03.10.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Интер (Милан)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)
|31.08.2022
|43' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|26.08.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|20.08.2022
|24' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|13.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)