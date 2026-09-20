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Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Нидерланды. Эредивизие 2026/2027 Нидерланды. Кубок 2025/2026 Нидерланды. Эредивизие 2025/2026 Нидерланды. Эредивизие 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Бельгия. Плей-офф 2015/2016 Бельгия. Про-Лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013