Деян Келар - статистика
#84 | Защитник
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Келар
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брежице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Келар
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брежице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словения
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Швейцария
|1:0
|Словения
|11.10.2013
|Был в запасе
|Словения
|3:0
|Норвегия
|10.09.2013
|Был в запасе
|Кипр
|0:2
|Словения
|06.09.2013
|1' -90'
|Словения
|1:0
|Албания
|07.06.2013
|Был в запасе
|Исландия
|2:4
|Словения
|16.10.2012
|Был в запасе
|Албания
|1:0
|Словения
|12.10.2012
|Был в запасе
|Словения
|2:1
|Кипр
|11.09.2012
|90' -90'
|Норвегия
|2:1
|Словения
|07.09.2012
|Был в запасе
|Словения
|0:2
|Швейцария