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    Деян Келар - статистика

    #84 | Защитник
    Имя Деян
    Фамилия Келар
    Команда Габала
    Состав Основной
    Родной город Брежице
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Швейцария 1:0 Словения
    11.10.2013 Был в запасе Словения 3:0 Норвегия
    10.09.2013 Был в запасе Кипр 0:2 Словения
    06.09.2013 1' -90' Словения 1:0 Албания
    07.06.2013 Был в запасе Исландия 2:4 Словения
    16.10.2012 Был в запасе Албания 1:0 Словения
    12.10.2012 Был в запасе Словения 2:1 Кипр
    11.09.2012 90' -90' Норвегия 2:1 Словения
    07.09.2012 Был в запасе Словения 0:2 Швейцария
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