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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Норвегия
Словения - Норвегия: обзор матча 11 октября 2013
Словения
11.10.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
3 : 0
Завершен
Норвегия
13'
М. Новакович
15'
М. Новакович
49'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Норвегия
Замена
Р. Безьяк
️️️️
М. Новакович
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Замена
Р. Крхин
️️️️
К. Кампль
81'
80'
Замена
Ф. Йонсен
️️️️
М. Абделлауе
73'
Замена
Э. Сторфлор
️️️️
М. Эйкрем
Замена
З. Любиянкич
️️️️
Н. Печник
70'
61'
Замена
О. Камара
️️️️
Д. Браатен
ГОЛ! 3:0!
М. Новакович
49'
ГОЛ! 2:0!
М. Новакович
Пас отдал
А. Кирм
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Пас отдал
М. Бречко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
15
Андраж Струна
ЦП
20
Кевин Кампль
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
3
Йохан Бьордаль
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Стефан Йохансен
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
9
Даниэль Браатен
ПП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
19
Деян Келар
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
0
Роман Безьяк
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Норвегия
22
Кеннет Хойе
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
0
Ларс Вильсвик
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
4
Ардиан Гаши
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
13
Фроде Йонсен
ЦФ
0
Эёвинд Сторфлор
ЦФ
0
Ола Камара
ЦФ
3-1-4-2
1
Ханданович
5
Цесар
6
Илич
2
Бречко
22
Мертель
17
Кирм
20
Кампль
14
Куртич
15
Струна
7
Печник
11
Новакович
4-4-1-1
1
Ярстейн
14
Эльабделлауи
3
Бьордаль
5
Хангеланд
2
Хогли
9
Браатен
15
Скьельбред
10
Эльюнусси
8
Йохансен
15
Эйкрем
9
Абделлауе
20
Кампль
21
Крхин
21
Крхин
20
Кампль
7
Печник
9
Любиянкич
9
Любиянкич
7
Печник
11
Новакович
0
Безьяк
0
Безьяк
11
Новакович
9
Абделлауе
13
Йонсен
13
Йонсен
9
Абделлауе
15
Эйкрем
0
Сторфлор
0
Сторфлор
15
Эйкрем
9
Браатен
0
Камара
0
Камара
9
Браатен
Остались в запасе
Словения
Норвегия
19
Деян Келар
ЦЗ
14
Деян Лазаревич
ЦФ
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
23
Тим Матавж
ЦФ
4
Ардиан Гаши
ЦП
0
Ларс Вильсвик
ЦЗ
22
Кеннет Хойе
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Валон Бериша
ЦП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Остались в запасе
19
Деян Келар
ЦЗ
14
Деян Лазаревич
ЦФ
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
4
Ардиан Гаши
ЦП
0
Ларс Вильсвик
ЦЗ
22
Кеннет Хойе
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Валон Бериша
ЦП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Статистика матча Словения - Норвегия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Людски врт
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