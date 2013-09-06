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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Албания
Словения - Албания: обзор матча 06 сентября 2013
Словения
06.09.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 0
Завершен
Албания
19'
К. Кампль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Албания
Желтая карточка
С. Ханданович
90'
+2
Замена
З. Любиянкич
️️️️
К. Кампль
90'
+1
Замена
Т. Матавж
️️️️
М. Новакович
83'
80'
Замена
А. Абраши
️️️️
М. Баша
Замена
А. Мертель
️️️️
В. Бирса
74'
71'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Э. Цани
69'
Желтая карточка
А. Аголли
53'
Замена
Х. Салихи
️️️️
Э. Булку
Желтая карточка
Я. Куртич
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Кампль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
19
Деян Келар
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
10
Вальтер Бирса
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
20
Кевин Кампль
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
0
Адмир Тели
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
10
Эдгар Цани
ЦФ
10
Вальдет Рама
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Словения
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
22
Алеш Мертель
ОП
3
Желько Филипович
ОП
15
Андраж Струна
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
0
Роман Безьяк
ЦФ
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
0
Вюльнет Баша
ЦП
11
Эмилиано Вила
ЦП
10
Юрген Гясула
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
0
Агон Мехмети
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
4-5-1
1
Ханданович
13
Йокич
19
Келар
6
Илич
2
Бречко
17
Кирм
21
Крхин
20
Кампль
14
Куртич
10
Бирса
11
Новакович
3-2-3-2
1
Бериша
7
Аголли
5
Цана
0
Булку
0
Тели
2
Лила
21
Роши
8
Баша
20
Каце
10
Рама
10
Цани
10
Бирса
22
Мертель
22
Мертель
10
Бирса
20
Кампль
9
Любиянкич
9
Любиянкич
20
Кампль
11
Новакович
23
Матавж
23
Матавж
11
Новакович
8
Баша
22
Абраши
22
Абраши
8
Баша
10
Цани
0
Мехмети
0
Мехмети
10
Цани
0
Булку
18
Салихи
18
Салихи
0
Булку
Остались в запасе
Словения
Албания
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
15
Андраж Струна
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
0
Роман Безьяк
ЦФ
0
Вюльнет Баша
ЦП
11
Эмилиано Вила
ЦП
10
Юрген Гясула
ЦП
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
15
Андраж Струна
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
0
Роман Безьяк
ЦФ
Остались в запасе
0
Вюльнет Баша
ЦП
11
Эмилиано Вила
ЦП
10
Юрген Гясула
ЦП
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Словения - Албания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Стожице
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