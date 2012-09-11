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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Словения
Норвегия - Словения: обзор матча 11 сентября 2012
Норвегия
11.09.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
2 : 1
Завершен
Словения
26'
М. Хенриксен
90+4'
Й. Риисе (П)
17'
М. Шулер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Словения
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Риисе
90'
+4
90'
Замена
Д. Келар
️️️️
З. Любиянкич
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Т. Эльюнусси
89'
78'
Желтая карточка
Б. Цесар
61'
Замена
Д. Матич
️️️️
А. Бачинович
Желтая карточка
Э. Рууд
55'
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
Х. Нордтвейт
53'
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Абделлауе
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Хенриксен
Пас отдал
Т. Эльюнусси
26'
20'
Желтая карточка
Б. Йокич
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Шулер
Пас отдал
Я. Куртич
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
7'
7'
Замена
Н. Печник
️️️️
В. Бирса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
0
Армин Бачинович
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
12
Андре Хансен
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
5
Александер Теттей
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
16
Бьорн Хельге Риисе
ПП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Деян Келар
ЦЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
0
Дарьян Матич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
0
Мирнес Шишич
ЦФ
0
Этьен Великонья
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
3-2-4-1
1
Ярстейн
6
Нордтвейт
5
Хангеланд
3
Велер
6
Риисе
14
Рууд
19
Хенриксен
10
Эльюнусси
14
Йенссен
9
Браатен
9
Абделлауе
4-3-3
1
Облак
2
Бречко
4
Шулер
5
Цесар
13
Йокич
0
Бачинович
10
Бирса
14
Куртич
9
Любиянкич
7
Иличич
23
Матавж
6
Нордтвейт
16
Риисе
16
Риисе
6
Нордтвейт
10
Эльюнусси
11
Содерлунд
11
Содерлунд
10
Эльюнусси
9
Абделлауе
7
Кинг
7
Кинг
9
Абделлауе
9
Любиянкич
19
Келар
19
Келар
9
Любиянкич
0
Бачинович
0
Матич
0
Матич
0
Бачинович
10
Бирса
7
Печник
7
Печник
10
Бирса
Остались в запасе
Норвегия
Словения
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
12
Андре Хансен
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
5
Александер Теттей
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эгил Ольсен
0
Мирнес Шишич
ЦФ
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
15
Андраж Струна
ЦП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
0
Этьен Великонья
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
Остались в запасе
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
12
Андре Хансен
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
5
Александер Теттей
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
Остались в запасе
0
Мирнес Шишич
ЦФ
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
15
Андраж Струна
ЦП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
0
Этьен Великонья
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Статистика матча Норвегия - Словения
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Стадион:
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