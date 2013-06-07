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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Исландия - Словения
Исландия - Словения: обзор матча 07 июня 2013
Исландия
07.06.2013, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
2 : 4
Завершен
Словения
22'
Б. Бьярнасон
26'
А. Финнбогасон (П)
11'
Я. Куртич
31'
В. Бирса (П)
61'
Б. Цесар
85'
А. Кирм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Словения
90'
Замена
А. Струна
️️️️
В. Бирса
87'
Замена
Т. Матавж
️️️️
М. Новакович
86'
Желтая карточка
А. Кирм
85'
ГОЛ! 2:4!
А. Кирм
Замена
Г. Торвальдссон
️️️️
Б. Саеварссон
84'
73'
Замена
А. Радосавлевич
️️️️
К. Кампль
Желтая карточка
К. Сигторссон
72'
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Э. Халлфредссон
63'
61'
ГОЛ! 2:3!
Б. Цесар
Пас отдал
В. Бирса
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
А. Гуннарссон
52'
Желтая карточка
Б. Саеварссон
45'
+1
43'
Желтая карточка
Б. Цесар
31'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Бирса
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Финнбогасон
26'
25'
Желтая карточка
Б. Илич
ГОЛ! 1:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Э. Халлфредссон
22'
11'
ГОЛ! 0:1!
Я. Куртич
Пас отдал
М. Новакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
20
Кевин Кампль
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Исландия
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
0
Хьялмар Йонссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
0
Гудмундур Кристьянссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
0
Гуннар Торвальдссон
ЦФ
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Словения
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Деян Келар
ЦЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
11
Горан Цвиянович
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
14
Златко Дедич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
3-5-2
1
Халльдорсон
14
Арнасон
2
Саеварссон
6
Сигурдссон
23
Скуласон
15
Даниэльссон
17
Гуннарссон
20
Халлфредссон
8
Бьярнасон
9
Сигторссон
11
Финнбогасон
4-5-1
1
Ханданович
2
Бречко
5
Цесар
6
Илич
13
Йокич
20
Кампль
14
Куртич
10
Бирса
21
Крхин
17
Кирм
11
Новакович
2
Саеварссон
0
Торвальдссон
0
Торвальдссон
2
Саеварссон
17
Гуннарссон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
17
Гуннарссон
20
Халлфредссон
19
Гисласон
19
Гисласон
20
Халлфредссон
20
Кампль
18
Радосавлевич
18
Радосавлевич
20
Кампль
10
Бирса
15
Струна
15
Струна
10
Бирса
11
Новакович
23
Матавж
23
Матавж
11
Новакович
Остались в запасе
Исландия
Словения
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
0
Гудмундур Кристьянссон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
0
Хьялмар Йонссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
16
Олафур Скуласон
ЦП
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
19
Деян Келар
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
11
Горан Цвиянович
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
14
Златко Дедич
ЦФ
Остались в запасе
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
0
Гудмундур Кристьянссон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
0
Хьялмар Йонссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
16
Олафур Скуласон
ЦП
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Остались в запасе
19
Деян Келар
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
11
Горан Цвиянович
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
14
Златко Дедич
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Исландия - Словения
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Лаугардалсвеллур
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