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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Словения
Албания - Словения: обзор матча 16 октября 2012
Албания
16.10.2012, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 0
Завершен
Словения
36'
О. Роши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Словения
Замена
А. Даллку
️️️️
Э. Вила
85'
79'
Желтая карточка
М. Шулер
76'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Радосавлевич
73'
Замена
М. Шишич
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
А. Лила
63'
Замена
Д. Цурри
️️️️
Э. Цани
63'
59'
Замена
Д. Кавушевич
️️️️
З. Дедич
58'
Желтая карточка
А. Кирм
Замена
Х. Салихи
️️️️
А. Садику
46'
Желтая карточка
Э. Вила
44'
38'
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
О. Роши
36'
ГОЛ! 1:0!
О. Роши
Пас отдал
Э. Вила
36'
21'
Желтая карточка
А. Мертель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
10
Эдгар Цани
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
18
Хамди Салихи
ЦФ
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
19
Деян Келар
ЦЗ
11
Горан Цвиянович
ЛП
20
Кевин Кампль
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
0
Мирнес Шишич
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
10
Дженгис Кавушевич
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
3-2-3-2
1
Бериша
5
Цана
7
Аголли
0
Булку
15
Маврай
2
Лила
11
Вила
21
Роши
13
Кукели
10
Садику
10
Цани
4-1-2-3
1
Ханданович
2
Бречко
19
Марох
4
Шулер
13
Йокич
22
Мертель
18
Радосавлевич
17
Кирм
7
Иличич
14
Дедич
23
Матавж
10
Цани
6
Цурри
6
Цурри
10
Цани
11
Вила
0
Даллку
0
Даллку
11
Вила
10
Садику
18
Салихи
18
Салихи
10
Садику
7
Иличич
0
Шишич
0
Шишич
7
Иличич
18
Радосавлевич
20
Кампль
20
Кампль
18
Радосавлевич
14
Дедич
10
Кавушевич
10
Кавушевич
14
Дедич
Остались в запасе
Албания
Словения
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Тефик Османи
ЦЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
19
Деян Келар
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
11
Горан Цвиянович
ЛП
14
Ясмин Куртич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Тефик Османи
ЦЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
Остались в запасе
19
Деян Келар
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
11
Горан Цвиянович
ЛП
14
Ясмин Куртич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Албания - Словения
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
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Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Стадион:
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