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Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Альфред Дункан
Статистика
€ 750 тыс
Альфред Дункан - статистика
Венеция
10 марта 1993 (33), Аккра
#32 | Полузащитник
178 см
Гана | Италия
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Команда
И
Г
П
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Венеция
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
5 : 1
03.12.2025
Венеция
1' - 90'
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
4 : 0
16.08.2025
Мантова
1' - 90'
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