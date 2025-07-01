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Ахмед Абед
Трансферы
Ахмед Абед - трансферы
Завершил карьеру
30 марта 1990 (36)
#7 | Полузащитник
Израиль
Статистика
Трансферы
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Откуда
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Тип трансфера
01.07.25 / -
Хапоэль ТА
Без клуба
Свободный агент
15.01.20 / 19.08.20
Хапоэль ТА
Хапоэль Ирони
Свободный агент
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